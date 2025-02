Tribunal do crime mata 'Jubileu' a tiros no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua

Vagner Ferreira Oliveira, conhecido como “Jubileu”, de idade não revelada, foi assassinado a tiros no fim da noite de quarta-feira (12/2), na Estrada da COPEM, que fica no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, na Grande Belém. De acordo com a Polícia Militar, pela forma como a vítima foi encontrada, a principal suspeita é de que o crime tenha sido realizado pelo tribunal do crime, com possível ligação com a facção criminosa que atua na área.

A PM soube do homicídio por meio Centro Integrado de Operações (Ciop) de que disparos de arma de fogo foram efetuados nas proximidades de um residencial da área. Uma guarnição do 6º Batalhão, com ajuda de moradores, conseguiu chegar até a localização do cadáver que estava em uma área de invasão do Novo Cristo, às margens de uma área de mata.

VEJA MAIS

A polícia encontrou “Jubileu” com as mãos amarradas para trás e vários tiros no corpo dele. Depois disso, o corpo dele foi removido pela Polícia Científica após a comunicação da morte da vítima.

Os militares realizaram rondas pela área para tentar localizar os envolvidos no crime, mas não encontraram nada. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.