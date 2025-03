Jovem é morto com vários tiros em Tailândia

Marcos Felipe Coutinho Silva, 20 anos, foi morto com vários tiros na noite de quinta-feira (13/3), em Tailândia, nordeste paraense. De acordo com testemunhas, dois homens invadiram a casa dele e dispararam cerca de 10 vezes contra o rapaz. Por enquanto, a motivação do crime é desconhecida.

Segundo o portal Correio de Carajás, os criminosos chegaram no imóvel em um carro Saveiro e ainda retiraram Marcos à força de lá e o levaram para fora. A dupla fugiu logo depois de alvejar a vítima.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) encaminhou a vítima para o Hospital Geral de Tailândia (HGT). No entanto, Marcos não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar na unidade de saúde.

Ao Portal Tailândia, familiares de Marcos relataram que o jovem tinha passagens pela polícia. Porém, ainda não é possível afirmar se a vida pregressa dele tem relação com o homicídio.

Ainda para o Portal Tailândia, moradores do conjunto Arboreto, local onde Marcos morava, pessoas desconhecidas já estariam rondando a área nos últimos dias.

Até o começo da manhã desta sexta-feira (14/3), nenhum suspeito havia sido preso por envolvimento no crime. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.