Condutor morre após colisão entre motocicletas em Tucuruí

Um motociclista identificado como Tiago Nascimento da Silva, de 35 anos, morreu após se envolver em uma colisão com outra moto na cidade de Tucuruí, no sudeste do Pará. O grave acidente de trânsito ocorreu na madrugada de domingo (23/02), no cruzamento da Rua Quatro com a Avenida F-G e a Rua G-H, no Bairro Jardim Marilucy. O outro condutor envolvido teve ferimentos leves.

Conforme informações colhidas pela polícia no local do acidente, a colisão aconteceu por volta de 5h. Tiago, que pilotava uma motocicleta modelo Biz, se chocou frontalmente com uma moto Lander XTZ250, conduzida por outro homem. Tiago teve ferimentos graves após o forte impacto e a queda na pista. O outro motociclista ficou consciente e com poucas lesões.

Pessoas que passavam pela área acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). No entanto, Tiago morreu antes da chegada dos paramédicos ao local. A Polícia Civil esteve no local para realizar as apurações sobre o acidente. O corpo da vítima morta foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias do acidente de trânsito. “O condutor de uma motocicleta que também se envolveu no acidente até o momento não foi localizado. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela Seccional de Tucuruí”, comunicaram.