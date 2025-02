Idoso e motociclista morrem após acidente de trânsito no sudeste do Pará

Um idoso identificado como José Batista do Nascimento, mais conhecido como “Chupinha”, morreu ao ser atropelado por uma motocicleta no município de Bom Jesus do Tocantins, sudeste do Pará. Tudo ocorreu na tarde de domingo (23/02), na Avenida Jarbas Passarinho, no centro da cidade. O condutor da moto, chamado Mailson Fagundes de Sousa, foi socorrido para um hospital em Marabá, mas também não resistiu e faleceu na madrugada desta segunda-feira (24/02).

Conforme as informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 18h. No momento do atropelamento de José Batista, ocorria um evento de motos e vários motociclistas estavam juntos no local. Testemunhas relataram que o condutor da moto envolvida no caso teria realizado manobras perigosas e atingido o idoso. No entanto, somente as apurações da Polícia Civil poderão esclarecer as reais causas do atropelamento.

José Batista ainda chegou a ser socorrido, mas faleceu no local do acidente. A Polícia Científica esteve no local do atropelamento para realizar a perícia no corpo da vítima. Mailson foi levado de ambulância para o Hospital Regional do Sul e Sudeste do Pará, devido à gravidade dos ferimentos. No entanto, ele também morreu.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias do acidente de trânsito. “As duas vítimas morreram. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela delegacia de Bom Jesus do Tocantins”, comunicaram.