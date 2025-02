Homem é assassinado a tiros em Curionópolis

Franquis Daniel Freitas Gomes foi assassinado a tiros na frente de uma casa na noite do último sábado (22/2), no centro de Curionópolis, no sudeste do Pará. Por enquanto, as circunstâncias e motivações do crime, que aconteceu na avenida Espírito Santo, são desconhecidas.

Segundo o portal Correio de Carajás, a Polícia Militar foi acionada ao caso por volta das 21h. Os agentes se deslocaram até o local e, ao chegarem lá, encontraram Franquis no chão. Naquele momento, a vítima ainda estava viva. Com isso, uma equipe de paramédicos da cidade foi acionada para prestar socorro ao homem. No entanto, a Franquis morreu antes de ser socorrido, ainda conforme o Correio.

As polícias Científica e Civil também foram comunicadas sobre o crime. O local foi isolado e passou por perícia. Depois o corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

Até às 10h desta segunda-feira (24/2), nenhuma pessoa havia sido presa por envolvimento no assassinato de Franquis. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.