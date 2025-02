corpo de jovem é encontrado às margens de estrada em itaituba

O corpo de um homem foi encontrado no bairro Bom Jardim, no município de Itaituba, no sudoeste do Pará. Agentes do 15º Batalhão de Polícia Militar foram acionados, na manhã de sábado (22), para verificar a informação de que havia um corpo nas proximidades da Estrada do Bis, que dá acesso ao Clube de Cabos e Soldados, entre outras chácaras.

Segundo o portal Plantão 24horas News, no local, os militares encontraram o corpo de um jovem, ainda não identificado, às margens da estrada de chão. Próximo ao corpo havia um facão e uma sandália. A cena do crime foi isolada e foi acionada a Delegacia de Homicídios para realizar os procedimentos cabíveis.

A Polícia Científica do Pará foi acionada para fazer o levantamento de local, coletando evidências que possam ajudar nas investigações policiais.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.