Corpo de idoso cai de laje durante resgate dos bombeiros; veja o vídeo!

Leandro Bruno Marques, de 62 anos, morreu depois que sofreu uma descarga elétrica enquanto estava limpando a calha da sua casa na última quarta-feira (19/02). O que chamou atenção mesmo foi o resgate dos bombeiros, que deixaram o corpo de Leandro cair durante o procedimento.

O caso aconteceu na Zona Sul de Manaus, no bairro Educandos, e os familiares que já estavam sofrendo pela perda do ente querido tiveram que presenciar o corpo dele cair da laje da casa por conta do desastre que os profissionais causaram.

Confira o vídeo:

Os militares foram acionados para retirar o corpo do idoso depois que a família encontrou ele desacordado após ouvirem um barulho no telhado. Já sem vida, ele estava sendo retirado de maca, mas o procedimento não deu certo e o corpo foi direto para o chão, que causou revolta entre os presentes.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)