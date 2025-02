Adolescente é encontrada morta com as mãos amarradas e marcas de violência no rosto no Pará

Nathally Vitória Corre Alcântara, de 13 anos de idade, foi encontrada morta na tarde de domingo (23/2), com as mãos amarradas para trás e marcas de violência no rosto em uma área de mata em Santa Bárbara do Pará, Região Metropolitana de Belém. De acordo com as autoridades, a jovem está desaparecida desde a última sexta-feira (21/2). A Polícia Civil investiga o caso.

Por volta das 15h30, a Polícia Militar foi informada que havia um corpo jogado em na Rua Catarina, próximo de uma igreja. Uma guarnição do 39º Batalhão se deslocou até o local, encontrou o corpo e viu que a vítima era Nathally. Depois disso, as demais autoridades foram acionadas ao caso.

Como a Delegacia de Santa Bárbara não tem expediente aos finais de semana e feriados, a PM conduziu a mãe e o padrasto da adolescente até Benevides, para que o caso fosse registrado na Polícia Civil. Até o começo da manhã desta segunda-feira (24/2), as circunstâncias da morte não tinham sido reveladas. No momento, nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento na morte da garota.

Ajude a polícia

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.