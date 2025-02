Jovem de 20 anos é sequestrada ao sair da igreja, feita refém no próprio carro e morta

Uma jovem de 20 anos, identificada como Natany Alves, foi sequestrada e assassinada por três homens na saída de uma igreja evangélica em Quixeramobim, no Ceará, no último domingo (16). A vítima foi levada refém no próprio carro e encontrada morta horas depois em um município vizinho.

Câmeras de segurança próximas ao local do sequestro registraram toda a ação dos criminosos. Nas imagens é possível ver o momento em que Nataly saiu da igreja para buscar algo no carro, quando foi surpreendida pelos criminosos na Rua Tabelião Miguel Câmara, no Centro de Quixeramobim.

A demora de Natany para retornar ao culto chamou a atenção dos amigos, que buscaram informações nas câmeras de um estabelecimento próximo da igreja e viram o momento que a vítima foi levada pelos suspeitos. Com isso, os jovens acionaram a polícia.

O carro de Natany foi encontrado abandonado horas depois na Rua Francisco Eneas de Lima, na cidade de Quixadá, a 43 quilômetros de distância do município que ela foi levada. As polícias Militar e Civil isolaram a área e conseguiram prender os três homens, que foram levados para a Delegacia Regional de Quixadá.

Após a prisão, os suspeitos informaram aos agentes que o corpo de Natany havia sido abandonado na localidade de Laranjeiras, no município de Banabuiú. De acordo com policiais que atenderam o caso, a vítima foi morta a pedradas e apresentava marcas de violência pelo corpo.

O prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta, se manifestou a respeito do ocorrido e decretou lutou oficial de três dias na cidade.

"É com grande tristeza no coração que me solidarizo com a família de Natany, assassinada cruelmente por bandidos desalmados vindos de outros municípios. [...] Deus, em sua infinita misericórdia, é o único capaz de trazer à família a consolação que seu amor produz. Que Ele os abençoe e os fortaleça neste momento de dor e luto", diz trecho da nota.

