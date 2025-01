Preso suspeito de roubo com sequestro e adulteração de veículo em Marabá

Washington Oliveira Martins Júnior foi preso na última segunda-feira (20), na zona rural de Marabá, no sudeste paraense, pelos crimes de roubo majorado com uso de arma de fogo, privação de liberdade da vítima e adulteração de sinais identificadores de veículos automotores. A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), da 21ª Seccional Urbana de Marabá, além do apoio da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a polícia, o trabalho investigativo iniciou no domingo (19), quando a polícia recebeu uma denúncia anônima via Núcleo Integrado de Operações (Niop) relatando um roubo com sequestro no bairro Belo Horizonte, em Marabá.

Com base nas informações, a Polícia Civil identificou o veículo da vítima — uma Hilux SW4, cor prata, ano 20​23 — e os carros usados pelos criminosos, sendo um Gol branco, ano 2019, e um Polo branco, ano 2024. Após cruzamento de dados, foi constatado que os suspeitos seguiram para Parauapebas logo após o crime e que retornaram a Marabá na segunda-feira (20).

De posse dessas informações, foi montado um cerco na altura da Vila Sororó, com apoio da Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal. Durante a abordagem, o suspeito foi preso em flagrante. O veículo utilizado pelos criminosos foi apreendido. As investigações continuam na busca pelos demais envolvidos.

Washington Oliveira Martins Júnior foi preso na segunda-feira (20). (Divulgação)

Câmeras de segurança registraram a ação criminosa

Parte da ação criminosa foi capturada por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que o veículo das vítimas, um casal ainda não identificado, estava manobrando. Nesse instante, o carro dos suspeitos intercepta o automóvel, e os criminosos descem para render as vítimas.

Conforme a gravação, o casal foi colocado no banco traseiro do veículo. Enquanto isso, um dos bandidos assumiu o volante e fugiu com o automóvel das vítimas. Outro criminoso escapou aparentemente sozinho em um veículo branco.