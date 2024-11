Homem foi preso em flagrante por adulteração de veículo e roubo de cargas em Altamira

Um homem foi preso em flagrante na última quarta-feira (6/11) suspeito pelo crime de adulteração de sinais identificadores de veículo automotor e também suspeito de roubo de cargas, no município de Altamira, sudoeste do Pará. A prisão foi feita por agentes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DRFRC).

O investigado estava sendo monitorado por possível envolvimento em um crime de roubo de uma carga de cigarros ocorrido em Belém no dia 13 de outubro deste ano. Na ocasião, três homens, em conjunto com o motorista do caminhão, abordaram o veículo de transporte. O grupo deslocou-se até o município de Bujaru, onde a mercadoria foi transferida para outros veículos, com a intenção de ser transportada até Marabá.

Durante uma ação coordenada pela DRFRC, com o apoio da Superintendência de Marabá, a carga foi recuperada ao chegar no município. O condutor que transportava a carga na ocasião conseguiu fugir.

As investigações constataram que o suspeito não apenas participou do crime, como também continuava utilizando um dos veículos empregados na ação criminosa, uma caminhonete de cor branca com placa clonada. Após intensas diligências e o uso de técnicas de inteligência policial, as equipes localizaram o suspeito em posse do veículo, procedendo à sua prisão pelo crime de adulteração de sinais identificadores do automóvel.

O suspeito já possui antecedentes criminais, incluindo envolvimento em roubos de cargas, como a caminhões dos Correios e outro roubo a caminhão de cigarros.

“Essa prisão é resultado de um trabalho minucioso de investigação, que envolveu o uso de técnicas avançadas de inteligência e uma ação coordenada entre as equipes. O suspeito já era conhecido por outros crimes de roubo de cargas, e sua detenção demonstra nosso compromisso em combater essas quadrilhas que atuam na região”, declarou o delegado Augusto Potiguar, titular da DRFRC.

O preso foi encaminhado para a delegacia para os procedimentos necessários e está à disposição da Justiça. As equipes policiais seguem trabalhando para identificar e localizar os demais envolvidos nos crimes.