Carga de caminhão dos correios é roubada na BR-010, em Aurora do Pará

A carga de um caminhão dos correios foi roubada, no último sábado (23), na BR-010, na altura do km 245, trecho que faz parte do município de Aurora do Pará, no nordeste do estado. Conforme as informações iniciais, tudo teria ocorrido por volta das 2h da madrugada, quando homens armados interceptaram o caminhão e levaram grande parte da carga.

Segundo o depoimento das vítimas, o caminhão estava em movimento quando foi abordado. Os criminosos teriam agido agressivamente e fizeram várias ameaças às pessoas que estavam no veículo. Além disso, ordenaram que o motorista entrasse em um ramal próximo a BR, para não correr o risco de alguém perceber a ação. Grande parte da carga do veículo, que era composta por correspondências e encomendas, foi roubada pelos assaltantes. Segundo o que foi relatado para as autoridades, no ramal havia um carro de características não identificadas, já aguardando para receber a carga e dar fuga aos criminosos.

A Polícia Militar e Civil foram acionadas pelas vítimas e já estão investigando o caso. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as demais autoridades também estão auxiliando para a identificação e localização dos responsáveis pelo roubo.