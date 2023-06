Carro é arrastado por caminhão durante tentativa de roubo de carga; vídeo

Um caminhão arrastou um carro durante uma tentativa de assalto neste sábado (3), na rodovia Anhanguera, na região de Cajamar, cidade da Grande São Paulo. As cenas, que foram registradas pela câmera de celular de uma testemunha, já circulam nas redes sociais.

De acordo com as pessoas que presenciaram o fato, o Renault Sandero branco arrastado pelo caminhão era ocupado por dois homens que estariam armados com fuzil. A Polícia Rodoviária paulista informou que foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de roubo de carga.

Ao ser abordado pelos suspeitos, o motorista do caminhão acelerou, arrastando o carro por quase um quilômetro da rodovia. Os homens abandonaram o veículo na altura do km 43 da Anhanguera. O carro teria sido roubado no mês passado.