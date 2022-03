Santarém: PRF recupera caminhão com registro de roubo do Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou nesta segunda-feira (7), um caminhão com registro de roubo/furto ocorrido em novembro de 2019 no município de Umuarama, estado do Paraná. A apreensão do veículo foi no Km 995 da BR-163 e aconteceu durante fiscalização de rotina.

O veículo estava sendo conduzido por Rodrigo Oliveira da Cruz. No momento em que foi realizada a consulta de identificação do caminhão, a equipe constatou a adulteração.

Segundo a PRF, em conversa com o condutor, ele declarou que o caminhão pertence ao seu patrão, que mora no município de Novo Progresso, sudoeste do Pará. O condutor informou ainda que trabalha como gerente da empresa e veio até Santarém para buscar uma encomenda.

A PRF constatou, a princípio, o crime de receptação. O veículo e o condutor foram conduzidos até a delegacia para a 16ª Seccional da Polícia Civil de Santarém.