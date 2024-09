Homens armados roubam carga de carro dos Correios na BR-010, em Paragominas

Um caminhão dos correios teve parte da carga roubada por homens armados na manhã de sábado (7/09), na BR-010, a Belém-Brasília, em Paragominas, sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, os suspeitos já aguardavam a passagem do veículo para realizarem a abordagem.

VEJA MAIS

O crime teria ocorrido por volta de 5h30, em um trecho quase na fronteira com a cidade de Ulianópolis. Os suspeitos armados teriam se aproximado do carro e rendido os motoristas do caminhão dos correios. O veículo e as vítimas teriam sido levados para uma estrada de terra que não tinha movimentação, a cerca de 150 metros longe da rodovia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido durante a ação dos assaltantes.

No relato às autoridades policiais, os motoristas informaram que não viram quantos suspeitos estavam envolvidos no roubo. Porém, conseguiram ouvir o barulho de um carro chegando para ajudar os suspeitos na hora de transportar a carga roubada. Após o roubo, parte da carga ainda ficou espalhada pela estrada, próximo ao caminhão. Não há informações do valor dos itens roubados.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado por meio da Delegacia de Paragominas. Informações que levem até o suspeito, podem ser repassadas ao disque-denúncia, pelo número 181.