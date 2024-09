Suspeitos de usar motorista de aplicativo para assaltar churrascaria são presos em Belém

Dois homens foram presos suspeitos de roubar um motorista de aplicativo e ameaçar a vítima para usar o carro em um assalto a uma churrascaria em Belém. A captura dos investigados foi realizada na quinta-feira (5/09), em cumprimento a dois mandados de prisão. Conforme a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 24 de maio deste ano, quando o condutor foi acionado para iniciar uma viagem pelo app na Unidade Básica de Saúde do Jurunas.

A ação de prisão dos investigados foi realizada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA). Na ocasião do crime, a vítima informou à polícia que foi acionada pelos suspeitos que se passavam por passageiros. Após iniciar a viagem, os dois homens anunciaram o assalto e sacaram uma arma de fogo. Os homens mandaram a vítima ir até um endereço, onde buscaram outros dois suspeitos. Os quatro homens obrigaram a vítima a seguir até uma churrascaria e, no local, assaltaram funcionários e clientes. As vítimas tiveram celulares e dinheiro levados pelos suspeitos.

“Durante as investigações, foi identificado que um dos suspeitos solicitava a viagem ao motorista de aplicativo enquanto o outro embarcava", contou o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende.

O delegado e titular da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Fausto Bulcão, reforça que o trabalho é contínuo em busca de solucionar os crimes e coibir a criminalidade.

“Os Policiais Civis da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores intensificam as investigações de forma eficaz que tem resultado nessas prisões. Nossas equipes seguem com o intuito de combater essa modalidade criminosa no Pará”, ressaltou o delegado Fausto Bulcão, titular da DRCO.

Após a prisão dos dois suspeitos, as investigações continuam com intuito de identificar os demais envolvidos no caso.