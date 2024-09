Ladrão escala casa e furta bicicleta de mais de R$ 1.500, no bairro Curió-Utinga, em Belém

Um homem escalou o muro de uma casa e furtou uma bicicleta avaliada em mais de R$ 1.500, na madrugada desta sexta-feira (6/9), no bairro Curió-Utinga, em Belém. O crime foi filmado por uma câmera de segurança de um imóvel próximo.

Na filmagem é possível ver o ladrão com uma bermuda azul, com o rosto coberto pelo o que parece ser uma camisa branca, às 5h09. Ele sobe na grade de uma residência vizinha até escalar para a casa ao lado.

Depois some por pouco tempo na gravação até aparecer jogando uma bike rosa do imóvel para a calçada. Em seguida, o homem vai embora pedalando com a bicicleta rumo a Almirante Barroso. Até o momento, ele não foi identificado ou preso.

Qualquer informação sobre a bicicleta pode ser repassada ao número (91) 98146-7565 e conversar diretamente com a Adrilene. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.