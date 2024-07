'Ladrão de calcinhas' é preso no Marajó por importunação sexual de três mulheres e uma menina

Um homem foi preso em Salvaterra, no Marajó, por importunação sexual de três mulheres e uma menina de nove anos. Os policiais receberam denúncias das vítimas e, com base em um mandado de prisão preventiva, detiveram Genivaldo Barbosa Barros, conhecido pela alcunha de Pataca.

De acordo com a polícia, o homem ficava rondando as casas das vítimas e importunando-as sexualmente. Pataca ainda roubava as roupas íntimas do varal das residências.

A prisão ocorreu na tarde da última segunda-feira (29/7). Além de rondar a casa das vítimas, Genivaldo também costumava espiá-las durante o banho. Diversas peças de roupas íntimas que estavam sendo subtraídas dos varais foram deixadas em um local que era usualmente frequentado por Genivaldo.

Essa não foi a primeira vez que o suspeito foi preso pela prática desse crime. Em 2023 ele já havia sido denunciado por conduta semelhante e sentenciado à prisão. Ele estava liberdade provisória desde março deste ano, com diversas medidas cautelares determinadas. O suspeito permanece na carceragem da delegacia de Salvaterra à disposição do Poder Judiciário.

Desde 2018, o Código Penal caracteriza importunação sexual como satisfazer o próprio prazer, ou de outras pessoas, sem o consentimento da vítima, em lugares públicos ou privados. A pena pode variar de um a cinco anos de reclusão.