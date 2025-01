Vítima de tráfico humano, ator de dorama foi mantido em cativeiro com mais 50 pessoas

O ator chinês Wang Xing, de 31 anos, foi resgatado após passar três dias sequestrado em um centro de golpes em Myawaddy, Mianmar. Ele havia viajado para Bangkok acreditando participar de um teste de elenco, mas foi capturado por uma quadrilha no aeroporto e levado ao local, conhecido como um dos maiores polos de fraudes cibernéticas da região. No cativeiro, Wang foi forçado a digitar textos como parte de um treinamento.

Em 2024, Xing estrelou o dorama "Peões do Amor", disponível no Viki e na Apple Tv.

O resgate foi realizado pela polícia tailandesa poucos dias após seu desaparecimento ser reportado em Mae Sot, cidade na fronteira entre Tailândia e Mianmar. Wang foi levado de volta à Tailândia e, posteriormente, à China, mas a repercussão do caso gerou comoção. Centenas de famílias chinesas têm usado as redes sociais para pedir ao governo que intensifique os esforços para localizar parentes desaparecidos, muitos deles supostamente presos em centros semelhantes.

ONGs e especialistas estimam que milhares de pessoas, de diversos países, sejam mantidas em condições degradantes nesses centros de golpes, onde o trabalho forçado e a tortura são comuns. Em Myawaddy, cerca de 3.900 chineses estão entre as vítimas, segundo organizações locais. Apesar de avanços na repressão aos centros no norte de Mianmar, muitos migraram para regiões mais ao sul, tornando as operações de resgate ainda mais complexas.

Repercussão internacional

O caso também afetou o turismo na Tailândia, que é um dos principais destinos dos viajantes chineses. Após o sequestro de Wang, voos e reservas foram cancelados em massa, gerando prejuízos no período de alta temporada do Ano Novo Lunar. Usuários de redes sociais chinesas compartilharam dicas para cancelar viagens com custos mínimos, e artistas como o cantor Eason Chan e o comediante Zhao Benshan cancelaram eventos no país por questões de segurança.

A situação gerou preocupações entre operadores turísticos tailandeses, que contavam com a recuperação do turismo chinês após a pandemia. Embora a Tailândia tenha retomado a liderança como destino internacional preferido pelos chineses em 2023, os números ainda estão abaixo dos níveis pré-pandemia. O aumento nas preocupações com segurança ameaça atrasar ainda mais essa recuperação.

Autoridades tailandesas têm se esforçado para conter os danos à reputação do país, garantindo que a Tailândia é segura para visitantes. Wang Xing, em entrevista à mídia local, também tentou tranquilizar os turistas ao afirmar que se sentiu seguro após o resgate e que pretende retornar à Tailândia no futuro.

(*Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora de Oliberal.com)