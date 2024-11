Ator sul-coreano Song Jae Rim, de 'Do Escândalo à Paixão' é encontrado morto em apartamento em Seul

O ator e modelo sul-coreano Song Jae Rim foi encontrado morto em seu apartamento em Seongdong-gu, Seul, na manhã desta terça-feira (12). Ele ficou conhecido por seus papéis em dramas populares e por sua carreira de sucesso na moda.

Amigos e familiares estavam tentando contando com Song Jae Rim, mas sem respostas, até que eles alertaram as autoridades locais. A polícia local encontrou uma carta manuscrita no apartamento, contendo mensagens que indicam um possível tom pessoal.

A causa exata da morte de Song ainda não foi oficialmente divulgada, porém, as investigações estão em andamento, e as autoridades, por enquanto, descartam sinais de crime.

A morte do artista ocorre em um momento em que ele estava ativo na indústria de entretenimento, com diversos projetos previstos para 2024, o que aumenta a consternação de fãs e colegas.

O impacto da morte repentina do ator causa um alerta na indústria de entretenimento coreana, que já enfrenta desafios relacionados ao bem-estar de seus artistas.

O funeral de Song Jae Rim foi organizado para ocorrer no dia 14 de novembro de 2024, em uma tradicional casa funerária em Yeouido, Seul. A cerimônia será fechada ao público, atendendo ao desejo de privacidade manifestado pela família.

CARREIRA

Song Jae Rim uma participação especial no drama “Café Minamdang”, em 2022, no ano seguinte, ele interpretou o Dr. Go na série “All That We Loved”. Na obra, o ator demonstrou mais uma vez sua habilidade em incorporar personagens multifacetados, que adicionam camadas de profundidade à narrativa.

Com projetos futuros, Song iria trabalhar em papéis principais nos dramas “My Military Valentine” e “Queen Woo”. Esses projetos eram aguardados com expectativa por seus fãs e pela indústria.

A repentina perda de Song interrompe o que prometia ser um ano de conquistas e novas oportunidades, trazendo um vazio para aqueles que aguardavam ansiosamente suas novas atuações. Sua ausência deixa incertezas sobre o destino desses trabalhos, uma vez que ele desempenharia papéis centrais nessas produções.