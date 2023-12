Lee Sun-kyun, ator coreano do filme 'Parasita', morre aos 48 anos

O ator Lee Sun-kyun, de 48 anos, foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira (27) em Seul, capital da Coreia do Sul. Ele ficou conhecido por interpretar o personagem Park Dong-ik, pai de família rica, no filme "Parasita", vencedor de quatro estatuetas no Oscar 2020.

De acordo com a polícia, Lee foi encontrado inconsciente dentro de um carro em um parque no distrito Seongbuk de Seul. As autoridades foram acionadas pelo empresário do ator, que havia relatado seu desaparecimento. Ele foi declarado morto no local.

Lee Sun-kyun (SON HYUN-KYU/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

VEJA MAIS

A polícia informou que Lee estava sob investigação por alegações de uso de drogas ilegais. O ator havia sido interrogado três vezes, uma das sessões durou cerca de 19 horas. No interrogatório, o artista sul-coreano disse que foi levado a consumir drogas por uma recepcionista de bar que tentava chantageá-lo.

Nascido em 1975, ele era um dos mais respeitados atores da Coreia do Sul. Desempenhou papéis principais em filmes como "Helpless" (2012) e "All About My Wife" (2014).

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)