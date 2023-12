Morre Richard Franklin, ator de 'Doctor Who', aos 87 anos

O ator Richard Franklin morreu aos 87 anos. O artista, conhecido por interpretar o capitão Mike Yates durante a série "Doctor Who", teve sua morte confirmada pelo amigo Liam Rudden, que administrava suas redes sociais. Através do X, antigo Twitter, ele declarou que o ator "morreu durante o sono depois de lutar contra uma doença de longa duração".

"Estamos profundamente tristes com a sua perda, iremos lembrá-lo com carinho pela sua generosidade, espírito criativo e fantástica narrativa. Ele também é lembrado fora da família por sua longa carreira na TV e no Teatro, onde encantou públicos de todas as idades. Isso lhe deu grande alegria e sabemos que seu legado durará", escreveu Rudden.

Richard Franklin nasceu em Marylebone, na Inglaterra, em 1936 e começou sua carreira na TV em 1966 na série britânica "Dixon of Dock Green". Em seguida, ele participou da série de nove episódios da novela "Crossroads". Ele também fez a minissérie "The Doctors, Little Women" e esteve em aparições mais recentes em filmes, como "Rogue One: Uma História Star Wars", de 2016.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)