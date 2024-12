Park Min-jae morreu; ator de doramas tinha 32 anos

O ator Park Min-jae, de 32 anos, morreu na China de causa ainda não identificada. As informações preliminares contam que o ator teve uma parada cardíaca "repentina", segundo a imprensa sul-coreana, na última sexta-feira (29/11). A morte foi divulgada somente nesta segunda-feira (02/12).

A notícia foi confirmada pela agência que cuidava da sua carreira, chamada Big Title. Em nota, a agência destacou que Park Min-jae "adorava atuar". Além disso, ela afirma que "o ator Park Min-jae foi para o céu. Muito obrigado pelo amor e interesse que você demonstrou". Nesse sentido, a nota completa que Min-jae sempre "fez o que era melhor para ele".

O próprio CEO da agência, Wang Joo-hye, chegou a se manifestar em relação à perda que todos sofremos, em que ele disse: "O cara que disse que faria uma viagem de um mês para conquistar a China está fazendo uma viagem muito longa". Ainda sem acreditar na notícia, ele completa: "É tão absurdo, tão ridículo. Obrigado por ser seu representar, mesmo que tenho sido por pouco tempo".

Outra pessoa que lamentou o falecimento do ator foi o seu irmão, Park Zae-hyung, que também utilizou as redes sociais para se manifestar: "Meu amado irmão foi descansar. Espero que o maior número possível de pessoas possa vir ver meu irmão". Zae-hyung ainda afirma que o ator será enterrado na próxima quarta-feira (04/12), em Seul, na Coréia do Sul.

A carreira de Min-jae é composta de diversas produções, a qual conta com doramas como "Lendário", "Bora!" e "Adoráveis Mulheres". Além disso, ele atuou em "My Damn Business", neste ano, como convidado.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)