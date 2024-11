Paul Teal, ator de 'One Tree Hill', morre aos 35 anos

Morreu, na última sexta-feira (15), o ator Paul Teal, 35 anos, que ficou conhecido por interpretar Josh Avery na série 'One Tree Hill'. A morte foi confirmada pela noiva do ator, Emilia Torello, que não informou a causa da morte.

Paul era natural de Wilmington, Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Sua vida dedicada às artes cênicas começou cedo, aos 12 anos.

Além de One Tree Hill, Paul fez parte do elenco de outras séries e filmes ao longo da carreira: Walking Dead: Um Novo Universo, Águas Profundas, Rua do Medo: 1978 – Parte 2. O trabalho mais recente do artista ocorreu no filme Lilly, que estreou este ano.

Fora das telas, ele também atuou em casas de ópera e teatro, interpretando papéis de protagonista em Newsies, Sweeney Todd e Rent.

Reservado, Paul mantinha uma conta no Instagram com apenas 13 postagens e pouco mais de 1.740 seguidores. A última postagem do ator, do dia 14 de agosto de 2022, recebeu comentários de fãs desejando que ele descanse em paz.

Apesar de não dar detalhes sobre a causa da morte do noivo, Emilia Torello publicou no Instagram uma mensagem de adeus para seu amado, e disse que ele “enfrentou cada desafio com uma coragem inabalável”, além de elogiar o companheiro chamando-o de “inspirador, determinado, disciplinado e amoroso”.

“Embora uma parte de mim tenha ido com você, prometo lutar para encontrar a alegria na vida, assim como você lutou para viver a cada instante. O mundo teve a honra de compartilhar momentos com você, e eu sou a pessoa mais abençoada por poder chamá-lo de meu. Vou te amar para sempre”, escreveu.

Colega de elenco de Paul, na série One Tree Hill, a atriz Bethany Joy Lenz também lamentou a morte do artista nas redes sociais. “Meu coração está pesado. Paul Teal era o tipo de pessoa que iluminava qualquer sala sem esforço. Seu sorriso radiante, sua risada contagiante e seu coração gentil faziam com que todos quisessem estar perto dele”, publicou a atriz.