Atriz de ‘One Tree Hill’ diz que namorado de Taylor Swift ‘está sempre bêbado’

A atriz Jana Kramer, conhecida pelos papéis em “One Tree Hill” e Click”, criticou o namorado da cantora Taylor Swift, Travis Kelce. O jogador do Kansas City Chiefs, segundo Jana, sempre está bêbado e é má influência para Taylor. Internautas criticaram a atitude da atriz.

VEJA MAIS

No último domingo, 5, Jana compartilhou um episódio do seu podcast, “Whine Down”, no qual falou sobre Taylor e Travis. “Para mim, ele sempre está bêbado. Toda vez que vejo um vídeo, ele sempre está bêbado”, disse. A atriz acrescentou que espera de Taylor um posicionamento diferente e que ela não siga os passos do jogador.

“Eu vejo ela bebendo mais agora. Sabe, a companhia que você mantém”, afirmou Jana. A atriz comentou com reprovação sobre a atitude de Travis no último Super Bowl, quando gritou com Andy Reid, seu técnico. Jana também disse que Travis a lembra de um ex - Mike Caussin, com quem foi casada por seis anos, foi apontado como o homem citado.

Jana Kramer aproveitou para criticar o novo álbum de Taylor Swift, “The Tortured Poets Departament”, e disse que pegou no sono enquanto ouvia. Entre as falas sobre Travis Kelce, a atriz o chamou de “brega” e “cafona” por “amar a atenção” que tem recebido desde o começo do namoro com a cantora. “Mas, novamente, eu apenas quero que todos sejam felizes”, declarou.

No X (Twitter), internautas criticaram a atitude de Jana. “Quem é Jana Kramer? Tudo que sei é que o nome Kramer nunca é bom”, disse um. “Jana Kramer acusou dois estranhos de serem bêbados. Então, ela tenta insinuar que o relacionamento não é uma combinação perfeita. Uma mulher que se divorciou três vezes. Ela, então, comparou Travis ao seu ex, tendo em mente que um dos seus ex cometeu violência doméstica”, comentou outro.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)