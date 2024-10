Sophia Bush em ‘Grey’s Anatomy’: atriz entra para o elenco na 21ª temporada da série

A atriz Sophia Bush entrou para o elenco de “Grey’s Anatomy”. Na 21ª temporada do drama médico, a estrela de “One Tree Hill” e “Chicado P.D.” dá vida à cirurgiã de trauma Cass Beckman. Esse não é o primeiro papel da atriz como médica, que já interpretou a cirurgiã Sam Griffith em “Good Sam”.

VEJA MAIS

Em “One Tree Hill”, Sophia foi Brooke Davis, enquanto em “Chicado P.D.” atuou como a agente Erin Lindsay. Segundo a Variety, a atriz surge em “Grey’s Anatomy” a partir do episódio seis da nova temporada. A médica Cass Beckman, personagem de Sophia, é descrita como “amável, engraçada e um pouco desorganizada”.

A 21ª temporada do seriado médico não tem data de estreia prevista no Brasil. Por enquanto, os episódios do 20º ano estão em exibição no Sony Channel, às terças-feiras, 22h. As 19 temporadas anteriores podem ser conferidas no Disney+.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)