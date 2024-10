Doramas no Disney+: confira 5 produções disponíveis no streaming

A plataforma de streaming Disney+ disponibiliza diversos doramas em seu catálogo. Algumas obras, inclusive, são produções originais do estúdio. Confira abaixo cinco dramas asiáticos para assistir no Disney+.

Dorama “Uma Loja Para Assassinos” (K-drama de 2024)

K-drama "Uma Loja para Assassinos", dorama de ação e aventura (Reprodução)

Sinopse: Jeong Ji An (Kim Hye-jun) tem apenas um familiar vivo, seu tio. Quando ele morre repentinamente, ela descobre que o tio era dono de uma loja suspeita. Antes mesmo de entender toda a situação, a jovem começa a ser atacada por homens estranhos que procuram pelos produtos vendidos na loja.

Classificação: 16 anos

Gênero: Ação, Aventura

Episódios: 8

Dorama “A Última Ficha” (J-drama de 2022)

J-drama "A Última Ficha" (Reprodução)

Sinopse: O jovem desenvolvedor Nayuta Azumi cria jogos sozinho, sem apoio de grandes empresas ou distribuidores. Nayuta não tem a verdadeira identidade revelada e logo recebe o apelido de “Banky dos Videogames”. Levando uma vida tranquila, ele é procurado pela Atom Toys, uma fabricante de brinquedos atinga que está à beira do colapso.

Classificação: 12 anos

Gênero: Drama

Episódios: 9

Dorama “A Próxima Aposta” (K-drama de 2022)

K-drama "A Próxima Aposta", dorama policial (Rpeorução)

Sinopse: Administrador de um cassino-bar, Cha Mu-sik (Choi Min-sik) tem o cerco fechado pela Investigação Fiscal Nacional e resolve fugir para as Filipinas. Totalmente adaptável, ele abre um novo cassino no país e usa estratégias para conquistar círculos políticos e empresariais. Porém, ao ser acusado de matar Min Seok Joon (Kim Hong-pa), ele passa a ser perseguido por Oh Seung Hoon (Son Suk-ku).

Classificação: 14 anos

Gênero: Policial

Episódios: 16

Dorama “Noiva Por Vingança” (K-drama de 2023)

K-drama "Noiva Por Vingança", dorama de romance (Reprodução)

Sinopse: Um romance louco surge a partir de duas mentiras. A primeira delas é a de Noh Go-jin (Kim Jae-wook), CEO da GOTOP Education. Quando recebe uma ameça de morte e é atropelado, ele finge ter amnésia e tenta pegar o culpado. A segunda mentira é de Lee Shin-ah (Krystal Jung), secretária de Noh Go-jin. Ao ser diagnosticada com uma doença terminal, ela finge ser noiva do CEO para se vingar de todos os maus-tratos que passou.

Classificação: 14 anos

Gênero: Romance

Episódios: 16

Dorama “Com a Permissão do Tribunal” (K-drama de 2022)

K-drama "Com a Permissão do Tribunal", dorama de mistério (Reprodução)

Sinopse: A brilhante advogada Noh Chak-hee (Jung Ryeo-won) trabalha no escritório Jangsan. Repentinamente, ela se torna defensora pública. Durante a jornada, Noh Chak-hee assume o caso de um assassino em série, enquanto se envolve com Jwa Si Baek (Lee Kyuhyung), um excêntrico defensor público.

Classificação: 14 anos

Gênero: Mistério

Episódios: 12

