Superman & Lois: quarta e última temporada estreia no dia 24 de outubro no Brasil

Os fãs de Superman & Lois vão poder conferir a partir do dia 24 deste mês de outubor, no serviço de streaming Max, a estreia da quarta e última temporada da série. E ela vem com tudo: o desfecho da saga de Clark Kent e Lois Lane e encerra oficialmente o que restava do universo compartilhado conhecido como Arrowverse, iniciado em 2012 com Arrow. Essa nova temporada vai começar de onde a terceira parou, ou seja, Clark Kent (Tyler Hoechlin) em uma das batalhas mais difíceis de sua vida, enfrentando um inimigo aparentemente invencível na Lua. Na Terra, Lois Lane (Elizabeth Tulloch) e seus filhos Jonathan e Jordan precisam lidar com o sequestro do General Lane, orquestrado pelos aliados de Lex Luthor. Esse vilão, agora estabelecido em Smallville, busca destruir Lois e, para isso, começa a implementar seu plano maligno.

Outros personagens vão ganhar destaque nesta nova temporada: Lana Lang (que enfrenta a ameaça de Luthor usando sua posição de prefeita) e John Henry Irons. o destino de muitos personagens estará em jogo, especialmente com a crescente ameaça de Luthor. Outros personagens como Chrissy Beppo, Kyle Cushing, Sarah Cortez e Natalie Irons também enfrentarão grandes desafios.

Estreias

No dia 17 de outubro, ocorrerá a estreia da quarta temporada nos Estados Unidos, pelo canal CW. Já em 24 de outubro ocorrerá a estreia da quarta temporada no Brasil, no Max. Essa série estreou em 2021 e se destacou por equilibrar elementos clássicos do Superman com novos desafios familiares. Desse modo, Clark e Lois tornaram-se personagens mais humanos e conectáveis.

Esta temporada final terá apenas 10 episódios, e boa parte do elenco principal terá suas participações reduzidas. O foco será ainda maior em Clark e Lois, com uma narrativa que deve explorar mais a fundo os desafios pessoais e heroicos que o casal enfrenta. Fãs aguardam pelo desfecho acerca do destino do Homem de Aço. A batalha na Lua com o monstro indestrutível de Luthor já foi mostrada como uma das mais brutais até então. Todos os fãs querem saber se Superman vai conseguir retornar.

Arrowverse

A série marcará o encerramento oficial do universo televisivo Arrowverse. Ele incluiu séries como The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow. O Arrowverse foi um marco na DC Comics, criando um dos maiores crossovers da TV e apresentando versões memoráveis de heróis icônicos.

A temporada final de Superman & Lois prometer trazer temas como a criação de filhos superpoderosos e a responsabilidade de lidar com a segurança mundial. Enquanto aguardam pela estreia dessa temporada, muitos fãs maratonam as anteriores, já entrando no clima do desfecho épico dessa saga com uma geração de fãs do Homem de Aço.