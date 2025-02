Homem é morto a tiros e criminoso foge de moto em Santarém

Um homem foi morto a tiros no bairro Maracanã, em Santarém, oeste do Pará, na manhã deste domingo (23). A vítima foi identificada como Clemerson da Silva Castro, conhecido como “Robinho”. Ele foi morto às proximidades de um campo de futebol, informou o jornal O Impacto.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento que dois homens chegam em uma motocicleta. Um deles desce do veículo e atira três vezes. Clemerson não teve chance de defesa.

Ele foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu. A Polícia Militar realiza diligências para localizar os autores do crime, sobre os quais não há informações. Também é desconhecida a motivação do homicídio. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.