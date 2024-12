Homem é morto a facadas após ter a casa invadida em Santarém

Um homem identificado como João Paulo Batista Viana foi morto a facadas na noite de segunda-feira (9/12), no município de Santarém, oeste do Pará. Conforme as informações policiais, o crime ocorreu na Comunidade Pajuçara, região do Eixo Forte, quando a vítima teve a casa invadida.

Segundo os relatos repassados à polícia por testemunhas, o crime ocorreu por volta de 23h45. Dois homens que estavam com capuz na cabeça teriam entrado na casa onde João Paulo morava e o atacado com vários golpes de arma branca. Após esfaquearem a vítima, os suspeitos fugiram do local. Vizinhos da área ainda foram ao local após ouvir os pedidos de socorro do homem.

João Paulo foi socorrido pelas pessoas, mas não resistiu e morreu ainda na casa. O Corpo de bombeiros foi chamado, mas ao chegar na cena do crime apenas constatou o óbito. Ainda não há detalhes sobre a identidade dos assassinos ou qual seria a motivação para o crime. Inicialmente, as autoridades policiais locais acreditam se tratar de um possível acerto de contas.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídio de Santarém apura as circunstâncias da morte de João Paulo Batista Viana. "Perícias foram solicitadas", comunicaram.