Mulher ataca homem hospitalizado com cerca de 30 facadas

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, invadiu o Hospital Municipal de Quedas do Iguaçu, no Paraná, e esfaqueou um homem. Ao menos 30 golpes acertaram a vítima, que sobreviveu ao ataque. A identidade do homem também se mantém em sigilo.

Conforme imagens de câmeras de seguranças, a mulher entrou no hospital e foi até a maca do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na qual o homem está, no corredor da unidade. Ao iniciar o ataque, outras pessoas se afastaram e a vítima tentou se defender.

O homem foi levado ao Hospital Municipal de Quedas do Iguaçu na terça-feira (3), logo após ser esfaqueado pela mesma mulher. O primeiro ataque ocorreu em outro ponto da cidade paranaense. Na unidade de saúde, a ação da mulher durou cerca de um minuto, até socorristas chegarem para tirar a maca do local.

Até a chegada da polícia no hospital, a mulher continuou com a arma em mãos. Em relato às autoridades, ela afirmou que a vítima é um amigo com quem dividiria o aluguel, mas ele tentou agarrá-la e a ameaçou. A atitude do homem levou a mulher a esfaqueá-lo.

A mulher foi presa em flagrante e deve responder por tentativa de homicídio. A vítima teve ferimentos na cabeça, no peito e no pescoço, e foi encaminhada para o Hospital Universitário de Cascavel. Apesar da circunstância, o homem não corre risco de vida, conforme a Prefeitura de Quedas do Iguaçu.