Homem é morto a golpes de faca e pedaços de pau em Breu Branco

Um crime violento marcou a madrugada deste sábado, 16, em Breu Branco, no sudeste do Pará. Um homem, identificado como Hugo Veloso Oliveira, de 36 anos, foi morto a pauladas e golpes de arma branca por dois ou três indivíduos. O caso está sob investigação da Polícia Civil do Pará (PCPA).

O crime ocorreu por volta de 0h30, na Rua Bahia, nas proximidades do Cartório Único de Ofício de Breu Branco, conforme apuração de Correio de Carajás. Hugo foi atacado no meio da rua e atingido por vários golpes de faca e pauladas desferidos por mais de um autor. Até o momento, as informações indicam que o crime pode ter sido motivado por ciúmes envolvendo uma mulher. Essa hipótese está sendo apurada pela autoridade responsável pelo inquérito criminal.

Após ser ferido, Hugo Oliveira ficou caído no meio da rua, ainda com vida, porém, morreu antes da chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Com o óbito confirmado, as polícias Civil e Militar do Pará (PMPA) foram mobilizadas para identificar os responsáveis pelo assassinato. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí, e um inquérito foi instaurado para conduzir as investigações.

A redação integrada de O Liberal solicitou nota à PCPA, que informou que equipes da delegacia de Breu Branco trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio. "Segundo as investigações, a motivação do crime seria por ciúmes de uma mulher, ainda não identificada. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações".