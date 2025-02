Mulher é morta a facadas pelo companheiro após discussão em Uruará

Francimar Veras Pinho, de 39 anos, foi assassinada a facadas na noite do último sábado (22/2), em Uruará, sudoeste do Pará. O suspeito de cometer o crime é o companheiro dela, Cleidison Pereira de Sousa, 42. Ele foi preso em flagrante. O feminicídio aconteceu na residência do casal, que fica no bairro Boa Esperança, após uma intensa discussão entre eles por ciúmes.

O caso ocorreu por volta das 22h. Segundo o portal Correio de Carajás, vizinhos relataram que Cleidison começou o bate-boca com a vítima e, mesmo após a mulher negar qualquer tipo de traição, ele pegou uma faca de cozinha e desferiu o primeiro golpe na mão da companheira. Depois disso, atacou Francimar com outra facada que, dessa vez, atingiu o pescoço.

A vítima não teve chance de defesa e morreu no local. A Polícia Militar foi acionada ao caso e conseguiu localizar e capturar o suspeito nas proximidades da cena do crime. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do feminicídio à Polícia Civil e aguarda retorno.