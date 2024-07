Mulher é morta pelo próprio companheiro no bairro da Condor, em Belém

Na noite deste domingo (28), um caso de feminicídio foi registrado no bairro da Condor, em Belém. A vítima, Marilene Ferreira, de 47 anos, foi encontrada morta em seu apartamento, o principal suspeito é o companheiro, Fabrício Soares, conhecido como 'Borel'. Segundo a Polícia Militar, Marilene foi vítima de um estrangulamento e marcas de socos foram identificadas.

De acordo com o tenente do 20º Batalhão da Polícia Militar, o corpo da vítima foi encontrado pela dona do kitnet onde Marilene e Fabrício moravam. "A dona do kitnet relatou que ouviu uma discussão e briga entre o casal, entre 16h e 18h, mas, por ser algo comum, a vizinha não interferiu. Só chamou a atenção quando encontrou o apartamento com as portas abertas e o corpo de Marilene no chão, ela acionou os moradores e a polícia", disse o tenente. Uma viatura que passava pelo local prestou o primeiro atendimento.

Ainda de acordo com informações da polícia, a perícia verificou que a vítima teria morta no mesmo espaço de tempo, à tarde, entre 16h e 18h, em que o casal estaria discutindo, conforme relatado pela vizinha.

Marilene era vendedora de açaí no bairro e Fabrício trabalha como cobrador de van e realiza fretes. Ainda segundo a Polícia Militar, Fabrício Soares, de 40 anos, o principal suspeito, está foragido. O batalhão do bairro da Condor segue em busca do acusado, que não foi localizado até o fechamento desta matéria.