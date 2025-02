Ananindeua: trânsito é alterado nas avenidas Mário Covas e Três Corações a partir desta quarta (26)

O trânsito no cruzamento das avenidas Mário Covas e Três Corações, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, passará por mudanças a partir da próxima quarta-feira (26/2). Para a construção da pista central da estrutura do viaduto, a alteração no trânsito vai até o dia 30 de maio. A medida é necessária para a segurança de motoristas, motociclistas, pedestres e dos trabalhadores.

No sentido rodovia BR-316 para a Avenida Independência, condutores de veículos precisarão, obrigatoriamente, acessar a Três Corações para fazer o retorno à Mário Covas.

Já os motoristas que seguirem pela Mário Covas, sentido Independência-BR, e também pela Três Corações, sentido Jaderlândia-Cidade Nova, precisaram fazer o retorno próximo a um supermercado.

Sinaleiros da obra do viaduto estarão no local orientando condutores e pedestres durante o período de obras. A construção está 60% concluída. A entrega está prevista para o primeiro semestre deste ano.

Acesso rápido e seguro

O viaduto construído na confluência das avenidas Mário Covas e Três Corações, na entrada do conjunto Cidade Nova, terá 350 metros de comprimento e 7 metros de largura, possibilitando aos condutores que estiverem na Três Corações seguirem pelo elevado em direção à BR-316.

“O viaduto está com as obras dentro do cronograma e avança para esta etapa final. Após a construção das fundações, pilares e rampas, será executada a pista suspensa, ligando as rampas. Diferentemente dos outros viadutos, devido à curva da estrutura, as vigas serão feitas no próprio local”, explica Adler Silveira, diretor-geral do NGTM.

De acordo com o gestor, o viaduto terá impacto direto na melhoria da mobilidade urbana para milhares de pessoas que moram em Ananindeua, principalmente nos bairros Cidade Nova, Guajará e Paar, que utilizam diariamente a rota.

Outros dois viadutos estão em construção pelo NGTM na Avenida Independência, e outro já foi entregue na BR-316 com a Alça Viária.