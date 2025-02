BR-316 terá trânsito desviado à noite para remoção de passarela e instalação de nova estrutura

Os serviços de remoção de uma passarela provisória no Km 6 da rodovia BR-316, via principal de entrada e saída de Belém, próximo ao Cartório do 1º Ofício, em Ananindeua, começarão neste sábado (22). Para isso, o trânsito de veículos nesse trecho terá de ser desviado, como informa o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM). O local receberá uma das 13 novas passarelas do projeto do BRT Metropolitano.

O NGTM repassa que o processo de desmontagem da estrutura será realizado por etapas e começará com a remoção da rampa sentido Marituba-Belém. As etapas ocorrerão somente durante a noite, das 22h às 5h, horário em que o trânsito será desviado para uma faixa de asfalto do sentido oposto da via. A previsão é que a remoção dure 7 dias.

Durante esse período, pedestres e ciclistas devem utilizar a faixa de pedestres instalada em frente à loja Caninana. Equipes do Detran darão apoio à operação.