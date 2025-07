Guia de viagem ao Marajó: como chegar, onde ficar e o que fazer em São Sebastião da Boa Vista

Para quem deseja conhecer um Marajó ainda pouco explorado, mas acolhedor, São Sebastião da Boa Vista é um destino surpreendente. Conhecida como a Veneza do Marajó, a cidade ganhou esse apelido pela semelhança com a famosa cidade italiana, graças à paisagem marcada por canais, casas sobre palafitas e construções elevadas, especialmente visíveis durante o período das cheias do rio.

Cortada pelo Furo Santo Antônio e conectada pela ponte Romeu Monfredo (ponte grande), que ao entardecer compõe um dos cenários mais belos do município, a cidade oferece uma experiência única aos visitantes.

Durante o mês de julho, São Sebastião da Boa Vista ganha ainda mais vida com o tradicional Fest Verão, que movimenta os fins de semana com apresentações musicais, shows regionais e uma programação especial voltada para todas as idades. É uma oportunidade perfeita para vivenciar a cultura local em sua forma mais vibrante, ao som de ritmos típicos, em meio à hospitalidade característica dos boavistenses.

Outro destaque imperdível da cidade é o açaí, presença constante nas mesas da população local. Abundante na região e consumido de diversas formas, o fruto é parte essencial da identidade boavistense e encanta quem prova pela primeira vez. Seja acompanhado de peixe frito ou na tradicional tigela com farinha, o açaí é uma verdadeira celebração dos sabores amazônicos.

Como chegar em São Sebastião da Boa Vista

Localizado na Ilha do Marajó, o município tem seu acesso principal feito por via fluvial, o que transforma a viagem em uma verdadeira experiência amazônica. A travessia até la parte da capital paraense, Belém, em embarcações que operam com regularidade semanal. A viagem é feita, geralmente, à noite — ideal para quem deseja descansar durante o trajeto e acordar já imerso na atmosfera tranquila da cidade ribeirinha.

As embarcações oferecem diferentes categorias de acomodação, como o tradicional espaço para redes e camarotes climatizados com cama, o que garante opções acessíveis e confortáveis para todos os perfis de viajantes. O percurso tem duração média de 8 a 12 horas, variando conforme o tipo de embarcação e as condições do rio.

Trajeto:

Belém ⇄ São Sebastião da Boa Vista

Horários de saída:

De Belém para Boa Vista: Segunda a sábado, geralmente às 18h (sábado às 17h)

De Boa Vista para Belém: Todos os dias, entre 19h e 21h30

Portos de embarque e desembarque:

Belém (Avenida Bernardo Sayão no bairro do Jurunas):

Porto Custódio

Porto Melo

Porta Salmista

Porto Souza Sobrinho

Porto Dourado

São Sebastião da Boa Vista:

Porto do Cabecinha

Hidroviário Municipal

Porto da Fábrica

Onde se hospedar em São Sebastião da Boa Vista

O município oferece diversas opções de hospedagem para quem escolheu a cidade como parada obrigatória durante as férias. Os hotéis, distribuídos por diferentes pontos da cidade, garantem conforto e segurança, com quartos climatizados e café da manhã incluso. Em alguns deles, o visitante ainda encontra restaurantes que servem sabores locais e pratos tradicionais da culinária marajoara. Confira algumas das opções disponíveis:

Como se locomover em São Sebastião da Boa Vista

São Sebastião da Boa Vista pode ser explorada a pé, de bicicleta, de mototáxi ou de carro. No entanto, para quem não possui veículo próprio, o principal meio de transporte são os mototaxistas, facilmente encontrados em diferentes pontos da cidade. Eles oferecem praticidade e agilidade para os deslocamentos, especialmente em trajetos curtos ou em áreas de difícil acesso.

Experiências imperdíveis para um fim de semana em São Sebastião da Boa Vista

Cercada por rios, igarapés e uma rica tradição cultural, São Sebastião da Boa Vista oferece ao visitante experiências autênticas que combinam lazer, sabores regionais e manifestações populares. Entre os destaques estão:

Passeios por rios e igarapés que cortam o município, ideais para quem busca tranquilidade e contato direto com a natureza;

Apresentações de grupos culturais tradicionais, como o Boi Bumbá e o Grupo Papa Manga, que mantêm viva a identidade marajoara;

Tomar o tradicional mingau de arroz com açaí, uma iguaria típica que surpreende quem prova pela primeira vez;

Opções gastronômicas como pizzarias que misturam sabores regionais com receitas populares;

Artesanato regional produzido por mestres como Jesus Magno, Valdyr Borges e o coletivo Arte em Fibra de Jupati, que transformam elementos da cultura local em peças únicas.

Mergulhar nas águas da praia da cidade para se refrescar durante as tardes quentes.

“São Sebastião da Boa Vista encanta pelo ritmo tranquilo, pela hospitalidade das pessoas e pela força das tradições. É um lugar onde cada experiência tem sabor e história”, destaca um morador da cidade.

Onde comer em São Sebastião da Boa Vista

Restaurante Açaí Marambaia

(Foto: Divulgação/Restaurante Açaí Marambaia)

Para quem visita São Sebastião da Boa Vista, o Restaurante Açaí Marambaia é uma boa opção. Com um cardápio que vai desde comidas típicas da região até pratos mais sofisticados, o espaço agrada a todos os públicos. O restaurante também oferece opções de pratos executivos, funcionando tanto no almoço quanto no jantar.

À noite, o ambiente ganha um clima ainda mais especial, funcionando como um pub com música ao vivo às sextas e sábados. O cardápio de bebidas é variado, com destaque para os mais de 30 tipos de petiscos, drinks especiais, como o sucesso da casa, o drink de pitaya com melancia, caipirinhas e a cerveja considerada a mais gelada da cidade.

Entre os pratos mais procurados pelos visitantes estão a moqueca de filhote, o peixe na telha e o tradicional peixe frito com açaí, verdadeiras iguarias da culinária amazônica.

Horários de funcionamento:

Terça a quinta-feira: 11h às 14h e 18h às 00h

Sexta e sábado: 11h às 14h e 18h até 2h ou 3h da manhã

Domingo: 11h às 14h e 18h até 00h

Informações: (91) 99213-0402

Bora Bora Carneiro: lazer, sabor e natureza às margens do Rio Pará

(Foto: Divulgação/Bora Bora Carneiro)

À beira do Rio Pará, o restaurante e balneário Bora Bora Carneiro encanta pela paisagem natural e estrutura acolhedora. Em um ambiente que une tranquilidade e diversão, o local oferece piscina natural, banho de maré e gastronomia típica marajoara com pratos como peixe frito, camarão e caranguejo.

O espaço atrai famílias, visitantes de cidades vizinhas e turistas de diferentes regiões, especialmente durante as férias e feriados, quando há programação especial com música ao vivo e apresentações culturais.

Com forte compromisso ambiental, o Bora Bora alia lazer e conscientização, promovendo uma experiência autêntica no coração do Marajó.

Informações: (91) 99225-7996

Locais para vivenciar a natureza

Sítio Encontro das Brisas: contato direto com a natureza e a história local

(Foto: Divulgação/Sítio Encontro das Brisas)

No Sítio Encontro das Brisas, um ambiente acolhedor e familiar, o visitante tem a oportunidade de vivenciar a natureza em sua forma mais preservada. Logo na entrada, o destaque é a Lagoa Jaçuanã, onde é possível observar diversas espécies de peixes regionais em seu habitat natural.

Além da contemplação da fauna, o local oferece trilhas para caminhadas em meio à floresta, proporcionando uma imersão na rica biodiversidade amazônica. Uma experiência que convida à reflexão e ao encantamento com a natureza.

Em breve, o sítio também será um espaço de resgate histórico: está em fase de preparação o Museu da Memória do Município de São Sebastião da Boa Vista. O futuro museu reunirá acervos sobre a história sociocultural da região e das famílias pioneiras, ampliando a vivência do visitante para além da natureza, conectando-o com as raízes e tradições locais.

Lugares para visitar e o que fazer

Vila Cocal: forte ligação com a cultura ribeirinha e a identidade amazônica

(Foto: Afinéias Marinho)

Localizada a cerca de 4 quilômetros do centro de São Sebastião da Boa Vista, a Vila Cocal é um dos principais pontos turísticos do município. Muito frequentada por moradores e visitantes, o local se destaca pelos bares ribeirinhos e pelo clima acolhedor, ideal para quem busca tranquilidade e contato com a natureza.

Um dos atrativos é a possibilidade de se refrescar com um banho de rio em meio a uma paisagem típica amazônica. A chegada à vila pode ser feita por meio de uma caminhada de aproximadamente uma hora pela estrada Boa Vista–Cocal, oportunidade perfeita para apreciar a beleza da floresta e o ambiente natural. Outra opção prática e popular é o deslocamento por mototáxi, bastante utilizado pelos moradores da região.

A Vila Cocal é, sem dúvida, um ponto de encontro entre a cultura ribeirinha e a vivência amazônica autêntica — um lugar onde o visitante se sente em casa.

Ver o Pôr-do-sol na Praça da Matriz

Para encerrar o dia em grande estilo, o ponto de encontro ideal é a praça localizada em frente à cidade, parada obrigatória para quem deseja apreciar um dos mais belos pôr do sol da região das águas do Marajó.

Enquanto o sol se despede no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados, moradores e visitantes se reúnem às margens do rio para aproveitar a brisa suave que anuncia a chegada da noite. O cenário ganha ainda mais sabor com o tradicional tacacá da Zulene, referência na gastronomia local, servido quente e aromático, perfeito para acompanhar esse momento de contemplação.

Mais do que um simples espaço público, a praça se transforma em um verdadeiro palco de convivência e beleza natural, sendo um dos principais pontos de encontro da cidade, especialmente no fim da tarde e à noite.

Hospitalidade e vivência: a alma de São Sebastião da Boa Vista

Facilitar o acesso à informação tem sido uma das prioridades da gestão turística do município. Por meio das redes sociais oficiais, turistas podem se orientar com facilidade sobre roteiros, eventos culturais, horários de embarcações e serviços disponíveis. Mas, mais do que tecnologia, o que realmente marca a experiência em São Sebastião da Boa Vista é o acolhimento do seu povo.

Moradores e servidores públicos formam uma verdadeira rede de hospitalidade. Estão sempre prontos a oferecer ajuda, compartilhar dicas e contar um pouco das histórias e tradições locais, tornando a estadia ainda mais rica e autêntica.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)