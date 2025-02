Trânsito é alterado na Mário Covas com Independência para avanço da construção do viaduto

O tráfego na Avenida Mário Covas, no cruzamento com a Avenida Independência, em Ananindeua, foi alterado a partir da manhã desta terça-feira (11) para dar continuidade à construção do viaduto. As mudanças devem durar até 90 dias e foram implementadas pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) para garantir a segurança dos trabalhadores, pedestres, ciclistas e motoristas. Máquinas pesadas estão sendo utilizadas na obra.

Com a alteração, motoristas que estiverem na Avenida Independência, no sentido Ananindeua, não poderão mais dobrar à direita na Mário Covas. Como alternativa, podem seguir pela Estrada do Benjamin antes da Mário Covas ou acessar a Avenida Hélio Gueiros após o trecho em obras. Já quem trafega pela Mário Covas pode acessar a Rua dos Comerciários ou a Avenida Hélio Gueiros antes da área interditada para chegar à Independência.

Alterações devem durar até 90 dias para garantir segurança e avanço da obra (Foto: Marcelo Lelis | Agência Pará)

Andamento da obra

Segundo o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, responsável pelo NGTM, os trabalhos estão avançando. “Avançamos com a obra desse viaduto, agora construindo a rampa do lado sul. A rampa do lado norte da avenida já está mais de 60% concluída. O objetivo é entregar o quanto antes esse viaduto, que vai trazer mais mobilidade a toda população”, explicou.

O viaduto terá 350 metros de extensão e será uma via de mão dupla na Avenida Mário Covas, passando sobre a Independência. Já o trânsito por baixo da estrutura continuará fluindo normalmente na Avenida Independência.

Além dessa obra, o NGTM também está construindo outros viadutos na Avenida Mário Covas com a Três Corações e na BR-316 com a Independência, todos voltados para melhorar a mobilidade na Região Metropolitana de Belém.