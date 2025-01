Obras do viaduto da BR-316 com avenida Independência estão 70% concluídas

Um mês após a liberação do viaduto da BR-316 com a Alça Viária, na Região Metropolitana de Belém, o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) avança com as obras para entregar ainda neste semestre o viaduto vizinho, localizado na BR-316 no cruzamento com a avenida Independência. De acordo com o último levantamento, a estrutura já está 70% concluída.

O projeto do viaduto inclui uma estrutura de 740 metros de extensão, 14 de largura e 5,50 metros de altura. Ele permitirá que motoristas que transitam pela avenida Independência acessem diretamente a BR-316, no sentido saída da capital, sem necessidade de retorno. Da mesma forma, condutores vindos do sentido Belém terão acesso direto à avenida Independência pelo elevado.

A rampa de acesso ao viaduto na avenida Independência avança com 55% de execução na construção da terra armada. Já as obras da pétala do viaduto, do outro lado da rodovia, atingem 60% de conclusão. A elevação das vigas e a concretagem da laje do tabuleiro, que corresponde à pista do viaduto, já foram concluídas. Com equipes operando em três turnos, a obra mantém seu cronograma e avança diariamente.

A construção promete qualificar a mobilidade urbana na Região Metropolitana de Belém, integrando-se ao sistema do BRT Metropolitano e reduzindo os gargalos de tráfego na região. O vendedor de lanches Pablo Torres mora no distrito Industrial e transita pela área. Ele acredita que o viaduto vai dar mais praticidade no deslocamento diário. "Vai ser bom para nós. Moro no Distrito Industrial, então vou ser um dos beneficiados diretos. Para chegar ou sair de casa vai ser melhor", avalia.

Valdinei Monteiro, técnico de manutenção de alto-falantes, mora em Marituba e acredita que a obra vai agilizar o trânsito na região. "Sou motorista e acho que vai facilitar muito esse viaduto. Vai ser mais rápido para dar o retorno e vai ajudar muita gente", disse.

O viaduto faz parte de um conjunto de obras realizadas pelo Governo do Estado para melhorar a mobilidade urbana na Região Metropolitana de Belém. Além de agilizar o trânsito local, a iniciativa deve reduzir os congestionamentos e oferecer maior segurança para os motoristas.

Novo viaduto já é realidade

No dia 24 de dezembro, o NGTM entregou o segundo viaduto na rodovia BR-316, localizado no cruzamento com a Alça Viária.

“Há um mês a vida da população da região metropolitana e municípios, que acessam a capital pela Alça Viária, mudou com a entrega do viaduto na BR-316 em Marituba. Agora, o tráfego está mais rápido. Os condutores não precisam fazer retornos O viaduto da BR-316 com Alça Viária era um equipamento necessário, que se junta ao BRT Metropolitano para melhoria da mobilidade”, afirma o secretário de Obras do Estado, Adler Silveira.

"A gente tinha que dar o retorno em Marituba, era uma hora só para retornar. O elevado ficou muito bom para gente que vem de Moju, Abaetetuba. O trajeto ficou mais rápido agora”, relata o taxista Josiel Rodrigues. “100%, maravilha, não tenho que dar aquele balão, facilitou, foi rapidinho”, comemora o mototaxista Luís Augusto.

O viaduto da Alça Viária se junta ao, já entregue, viaduto Ananin (2023), para melhorar a mobilidade da região, criando corredores alternativos para o tráfego no acesso à capital. Além dos viadutos da BR-316, o Governo do Estado está erguendo outros dois viadutos na avenida Mário Covas: um no cruzamento com a avenida Três Corações e outro com a avenida Independência.