Novo viaduto da alça viária e liberação das pistas na BR-316 agilizam trânsito de Belém

A inauguração do novo viaduto da Alça Viária, com a BR-316, em Marituba, promete deixar o trânsito mais rápido no final deste ano para quem precisa entrar e sair de Belém. O novo equipamento de mobilidade foi inaugurado na véspera de natal (24/12) e prevê reduzir o tempo de deslocamento de 17 minutos para 6 minutos. Somado ao viaduto, a liberação das pistas da BR-316, devido ao avanço das obras do BRT Metropolitano também irão auxiliar o tráfego na capital. São 10,8 km de faixas, do Entroncamento até Marituba, além da pista expressa, que estarão oficialmente liberadas nesta quinta-feira (26/12).

No caso do viaduto, a nova estrutura possibilita ao condutor, que vier da Alça Viária, seguir direto para Belém, sem necessitar fazer o retorno. Ao mesmo tempo, os condutores que vierem de Marituba podem acessá-lo para seguir viagem pela Alça Viária. O agente Ivan Feitosa, do Departamento de Trânsito do Pará (Detran), explicou que antes era necessário “fazer o retorno no km 10, e agora será possível pelo viaduto, reduzindo o tempo desse trajeto”.

Para auxiliar o fluxo do trânsito, a liberação das pistas da BR-316, prevista para acontecer às 10h desta quinta (26), também promete reduzir o tempo dos condutores. A liberação e a retirada das máquinas marcam a reta final das obras do BRT Metropolitano, que, agora, foca na conclusão das demais estruturas como os terminais de passageiros, estações, calçada e passarelas.

De acordo com o governo do estado, a composição da rodovia fica sendo três faixas de asfalto e uma de concreto, por onde circularão os ônibus expressos do BRT Metropolitano. A entidade também destaca que o sistema vai operar com 40 ônibus elétricos, utilizados exclusivamente no corredor expresso até São Brás. Além de outros veículos que vão até o centro da cidade de Belém.

A vice-governadora, Hana Tuma, declarou os novos equipamentos como um avanço para a população. "Estamos falando de um conjunto de obras de mobilidade urbana, que ajudam famílias a ir e vir mais rápido. Estamos entregando esse viaduto, o BRT Metropolitano, e avenida Liberdade, um sonho, uma nova saída para Belém. Uma transformação na nossa capital e região metropolitana”, enfatiza.

VEJA MAIS

O equipamento deve melhorar a oferta de transporte nos bairros dos municípios de Ananindeua, Marituba e Benevides sem aumentar o número de ônibus no centro de Belém. Outra vantagem é a redução do tempo de viagem e o pagamento de apenas uma passagem.