Avenida Duque de Caxias terá soluções tecnológicas de mobilidade para a COP 30

As obras de mobilidade urbana da COP 30 chegam à Avenida Duque de Caxias, em Belém, nesta segunda-feira (16). A via, que inicia no bairro de Fátima e termina no Marco, é um importante corredor que liga o centro da capital paraense ao Hangar Centro de Convenções e ao Parque da Cidade, onde será realizada a conferência climática da ONU em novembro de 2025.

Entre as ações previstas estão a adoção de sistemas de controle de tráfego e monitoramento de vídeo, a implantação de totens de informação ao usuário, internet wi-fi e a construção de abrigos de ônibus e travessias de pedestre.

VEJA MAIS

“A avenida irá ganhar soluções de Tecnologia de Informação e será aprimorada com equipamentos de inteligência. Teremos um sistema semafórico e faixas inteligentes para controle de tráfego, e nos abrigos de ônibus, travessias e demais espaços públicos serão construídos totens informativos, sistemas de wi-fi e câmeras de segurança. Tudo isso faz parte do processo de preparação de Belém para a COP 30”, explica a vice-governadora do Pará e presidente do comitê estadual para a COP30, Hana Ghassan.

Além dos equipamentos de tecnologia que serão implementados à Duque, o local vai receber obras no canteiro central, que terá sua ciclovia requalificada para incluir uma pista de corrida, paisagismo, novos mobiliários urbanos, como bancos e lixeiras e também iluminação cênica.

Conforme o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral, a requalificação da via e as novas tecnologias serão integradas para otimizar o controle, a gestão eficiente de informações e a segurança daqueles que transitam pela avenida. “A aplicação dessas soluções em espaços públicos busca promover a melhoria significativa no conforto e bem-estar dos frequentadores, alinhando a infraestrutura urbana às necessidades de mobilidade e lazer da população”, disse.

Obras da COP

A Duque vai ser a primeira avenida de Belém a receber este tipo de tecnologia: o projeto que vai transformar ruas da capital paraense deve beneficiar, além da avenida Duque de Caxias, outras 8 vias distribuídas pela capital. Todas as nove obras serão entregues até a COP 30, totalizando a reconstrução de quase 25 quilômetros de ruas e avenidas.

Além desta iniciativa estão em andamento diversas obras de mobilidade na Região Metropolitana de Belém - com destaque para a finalização do BRT Metropolitano, que terá veículos elétricos e a diesel modelo Euro 6, que emite 15 vezes menos carbono que os modelos atuais, e ainda modelos elétricos, que além de não emitirem gases de efeito estufa, produzem baixo nível de ruído sonoro. A obra de ampliação da Rua da Marinha, localizada no Polígono da COP, que atualmente possui duas faixas de rolamento, passará a ter seis. A obra vai beneficiar a população de seis bairros, escoando o tráfego e melhorando a mobilidade.

Além da obra na Duque, dois viadutos estão em construção em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, e outros dois na entrada da capital serão entregues para a COP 30, contribuindo muito para o fluxo do trânsito durante o evento e melhorando a mobilidade para quem circula na região.