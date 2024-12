Governo do Pará e Secretaria Extraordinária alinham detalhes para a COP 30

O Governo do Pará participou de uma reunião com a Secretaria Extraordinária Para a Realização da COP 30, órgão do Governo Federal que atua junto ao estado na preparação de Belém para a Conferência Climática da ONU, que será realizada em novembro de 2025 na capital paraense.

A reunião contou com a participação da vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, que preside o Comitê estadual para a COP 30, além dos demais membros do comitê e da equipe de consultores contratados pelo Governo do Estado; o secretário extraordinário Valter Correia, o diretor de projetos da Secop Olmo Xavier, Candyce Rocha e Laura Lopes, da Secop.

"O Governo do Pará está alinhado com o Governo Federal na preparação de Belém para a COP 30. Trabalhamos de forma conjunta para assegurar que a primeira COP do Brasil, a COP da Floresta, possa receber todos os participantes e proporcionar uma experiência amazônica aos representantes de 190 países que participarão da conferência", disse a vice-governadora.

O diálogo com o governo federal tratou de soluções relacionadas à hospedagem, para assegurar a ampliação da oferta de leitos para os participantes da COP em Belém; a construção dos espaços que receberão a conferência no Parque da Cidade e as soluções de mobilidade para a capital paraense durante a conferência.

"Fizemos uma excelente reunião entre a Secretaria Extraordinária para a COP 30 e o Governo do Pará, para definições de pontos estratégicos das nossas atuações frente ao evento que já se aproxima. Tem sido uma parceria muito positiva que com certeza dará excelentes frutos", destacou o secretário Valter Correia.