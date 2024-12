Governo do Pará e Ministério do Turismo destinam R$ 172 milhões para o turismo na COP 30

O Ministério do Turismo e o Governo do Pará anunciaram, na tarde desta quarta-feira (11/12), em Brasília, investimentos de R$ 172 milhões para impulsionar atividades econômicas ligadas ao turismo no Estado. Os recursos, provenientes do Novo Fundo Geral do Turismo (Fungetur), serão utilizados em obras e serviços que preparam Belém para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), programada para novembro de 2025.

O governador Helder Barbalho destacou que a parceria com o Ministério do Turismo garantirá mais de R$ 100 milhões em financiamentos voltados para novos hotéis, bares, restaurantes e serviços turísticos. "Com a COP se aproximando, haverá grande interesse em conhecer a Amazônia e a capital Belém. Vamos aproveitar essa oportunidade para investir no turismo, qualificar nossos serviços e transformar a realidade da nossa capital, gerando empregos e impulsionando o desenvolvimento econômico no Pará", afirmou.

O Fungetur, operado com recursos do Ministério, oferece financiamentos com juros competitivos — até 5% de spread, somados ao INPC acumulado nos últimos 12 meses. Empresários interessados devem procurar instituições financeiras credenciadas, responsáveis por analisar e liberar os pedidos, além de verificar a destinação correta do crédito, especialmente no apoio à realização da COP 30.

Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, o investimento reflete um novo momento de união e progresso no Brasil. "Estamos posicionando o turismo como uma força motriz para o crescimento econômico do país. Essa iniciativa visa não apenas estruturar o setor, mas também promover o desenvolvimento sustentável e a geração de empregos", ressaltou.

Durante o evento, foi assinada uma portaria que incentiva o uso de trajes típicos regionais em cerimônias oficiais do Ministério do Turismo, reforçando o compromisso com a valorização da diversidade cultural brasileira.

O Novo Fungetur permite acesso a linhas de crédito de até R$ 15 milhões, com até cinco anos de carência. Esse fundo é um instrumento estratégico de financiamento, vinculado ao Ministério do Turismo, com autonomia financeira e orçamentária, sendo operacionalizado por agentes financeiros habilitados. Com esses investimentos, a expectativa é que Belém e o Pará estejam prontos para aproveitar as oportunidades geradas pela COP 30, consolidando o turismo como um pilar de desenvolvimento no Estado.