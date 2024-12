Jader Filho se reúne em Belém com líderes da América Latina e Caribe na 33ª assembleia do MINURVI

Belém recebe nesta quinta-feira (12) e sexta-feira (13) a 33ª reunião do Fórum de Ministros e Altas Autoridades de Habitação e Desenvolvimento Urbano da América Latina e do Caribe (MINURVI), uma dos eventos de debate mais importantes sobre gestões eficientes, que visam construir políticas públicas voltadas para um desenvolvimento mais sustentável e o enfrentamento da crise climática global.

Além das discussões que objetivam o enfrentamento da crise climática, a reunião também busca propor uma ação integrada entre os líderes dos países da América Latina e do Caribe, que visa políticas públicas nas áreas de habitação e desenvolvimento urbano.

A reunião, que acontece no espaço São José Liberto, às 9h, contará com a presença do Ministro das Cidades e do Brasil Jader Filho, que também é presidente do MINURVI; Dwight Sutherland, Ministro de Habitação, Terras e Manutenção de Barbados; Anaclaudia Rossbach, Diretora-Executiva, ONU-Habitat e José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretário Executivo da CEPAL.

A escolha de Belém para ser sede da programação do MINURVI se dá pela realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que convocará líderes de países, ambientalistas, ONGs e toda a comunidade da região Amazônica para debater soluções de relacionadas à crise climática e ao desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Sobre o MINURVI

O MINURVI foi fundado em 1992 e conta com 35 países membros. É uma entidade intergovernamental de coordenação e cooperação que promove o desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos, composta pelos ministros de estado e autoridades governamentais. Em 2024, o Brasil preside o fórum pela primeira vez, representado pelo ministro das Cidades, Jader Filho.

Serviço:

Reunião do MINURVI

Data: 12 e 13 de dezembro

Local: espaço São José Liberto Praça Amazonas – Jurunas