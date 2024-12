Workshop em Belém orienta sobre aluguel de imóveis para a COP 30

Na tarde desta terça-feira (10), um workshop gratuito reuniu em Belém proprietários de imóveis interessados em cadastrar suas propriedades em plataformas digitais de aluguel por temporada. Realizado no Palacete Faciola, na Avenida Nazaré, o evento é uma das iniciativas para preparar a capital paraense para a 30ª edição da Cúpula do Clima (COP 30), que acontecerá em novembro de 2025. O evento educativo reuniu mais de 170 pessoas interessadas em investir em hospedagem em Belém.

Segundo o Governo do Estado, o objetivo é ampliar a oferta de hospedagem durante o evento climático, que deve atrair visitantes de várias partes do mundo, além de gerar oportunidades econômicas para os paraenses. As inscrições para o workshop ainda estão abertas.

Wagner Osti, gerente regional e relações públicas da Booking.com, explicou como a iniciativa está alinhada ao compromisso firmado com o governo estadual para aumentar a disponibilidade de acomodações em Belém e cidades vizinhas.

VEJA MAIS

“Estivemos aqui em setembro e assinamos um compromisso com o Governo do Estado. Esse compromisso incluiu algumas ações. Uma delas são iniciativas comerciais da plataforma para aumentar a disponibilidade de acomodações aqui na cidade de Belém e nas cidades próximas. Nossa primeira iniciativa foi um webinar, um treinamento online para os proprietários da cidade. E agora estamos aqui presencialmente com nosso time jurídico, de relações públicas e comercial, capacitando proprietários de imóveis para cadastrar suas propriedades em nossa plataforma online de reservas de acomodação”, destacou.

O representante da empresa de aluguel por temporada diz que, para eles, a COP-30 já começou há meses atrás (Wagner Santana | O Liberal)

O secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa, também marcou presença no evento, destacando a importância da capacitação oferecida. “Essa reunião de trabalho é uma oportunidade para as pessoas tirarem suas dúvidas. A plataforma é reconhecida nacional e internacionalmente, e, ao cadastrar um imóvel, ele é mostrado para milhares de pessoas ao redor do mundo. Muitas vezes, quem deseja disponibilizar seus imóveis encontra dificuldades para usar a plataforma, e essa capacitação facilita o processo, viabilizando o primeiro passo”, explicou.

Eduardo Costa ressaltou que o workshop aborda detalhes como precificação, produção de fotos e como disponibilizar os imóveis. Ele enfatizou a relevância da iniciativa não apenas para a COP 30, mas também para períodos anteriores e posteriores ao evento.

“A gente vê isso como uma janela de oportunidades. As pessoas podem oferecer seus imóveis e obter uma renda acessória. O governo quer que todos ganhem, e essa reunião é um exercício para que todos possam aproveitar essa oportunidade”, afirmou.

Para o secretário Eduardo Costa, essa é uma grande oportunidade de gerar renda extra, além de fomentar o turismo no Pará após a COP-30 (Wagner Santana | O Liberal)

Oportunidade

Proprietários como Adilene Miranda, que mora com o marido na Grande Belém, participaram do evento em busca de orientações para ingressar nesse mercado.

“Eu gostei muito dessa oportunidade que estão oferecendo para a gente. É uma chance de obter uma renda extra, que pode ser bem significativa. A COP vai atrair um público muito grande e acredito que será uma das melhores edições. Minha expectativa é receber estrangeiros que, além de gerar uma boa renda, trazem uma experiência diferente para quem está alugando. Estou fazendo ajustes no imóvel, melhorando o que posso e até planejando aprender inglês, porque quero estar preparada para receber bem essas pessoas”, destacou.

A técnica em enfermagem mora com o marido em uma casa na Avenida Augusto Montenegro e já se prepara para receber turistas em 2025 (Wagner Santana | O Liberal)

Adilene, que participa pela primeira vez de um programa de aluguel por temporada, viu na COP 30 uma oportunidade única: “Eu já tinha ouvido falar sobre a COP e soube que os hotéis de Belém já estão bem lotados. Quando surgiu essa iniciativa do workshop, resolvi participar para entender melhor como funciona o cadastro e aproveitar essa demanda”, concluiu.

A plataforma já nota um aumento na busca por acomodações em Belém, de acordo com Wagner Osti: “Para a gente, a COP já começou há alguns meses. Já vemos um aumento tanto em reservas quanto em buscas relacionadas à cidade de Belém, na comparação com 2023. O ano de 2024 já foi muito melhor, e temos certeza de que 2025 vai superar as expectativas.”