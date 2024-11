Webinar ensina a cadastrar propriedades na Booking.com para a COP 30 em Belém

Nesta terça-feira, 26 de novembro, o Governo do Pará, em parceria com a Booking.com, promoveram o “Webinar: Cadastre sua propriedade na Booking.com para a COP 30”. O evento é destinado aos proprietários interessados em alugar seus espaços durante a conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU), que acontecerá em novembro de 2025, em Belém. A sessão oferece uma oportunidade de conhecer e aprender a registrar sua propriedade na plataforma e otimizar a visibilidade do seu anúncio.

Durante o webinar, especialistas explicaram o processo de cadastro gratuito e como melhorar a página de cada propriedade para atrair mais visitantes. Foram abordadas técnicas para tornar os anúncios mais atrativos e eficazes, além de dicas sobre o comportamento de reserva dos hóspedes.

Lucas Vieira, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), destacou a importância da colaboração com a Booking.com para preparar Belém para a COP 30 e o legado que ficará para a cidade. “Além de suprir a demanda crescente, essa parceria qualifica anfitriões locais, o que é fundamental para profissionalizar o setor de hospedagem alternativa. A qualificação oferecida pela Booking.com não apenas melhora o atendimento, mas também cria oportunidades para que mais pessoas entrem no mercado de turismo e ganhem uma renda extra. Com a COP-30, Belém estará em evidência global, e essa é uma chance única de fortalecer a economia local, valorizando nossa hospitalidade e cultura”, explicou.

Com uma agenda vasta de grandes eventos programados para a capital paraense, Belém se tornou um dos principais destinos turísticos do país. Uillians Batista, gerente comercial da Booking.com no Brasil, enfatizou a hospitalidade do paraense e as riquezas culturais e gastronômicas, características que atraem visitantes. Ele também ressaltou a oferta de belezas naturais e as oportunidades para um turismo mais sustentável, alinhado com as preferências dos viajantes modernos. Uma pesquisa realizada pela empresa mostrou que 97% dos brasileiros consideram o turismo sustentável importante.

Segundo ele, a COP 30 elevará a visibilidade de Belém, atraindo ainda mais atenção para a cidade e seus atrativos. Essa visibilidade é vista como uma porta de entrada para ampliar as oportunidades de negócios no turismo local. Uillians Batista aponta que o aumento na disponibilidade de acomodações, tanto durante quanto após o evento, é uma oportunidade crucial para os proprietários locais.

“Ao disponibilizar uma estadia para aluguel de temporada na Booking.com, os proprietários têm acesso a uma das maiores plataformas de viagens do mundo, que permite que propriedades alcancem um público global e, com isso, ampliem seus negócios. E, para dar todo o apoio aos nossos parceiros e futuros parceiros, estabelecer uma colaboração mútua entre a Booking.com e o Governo do Estado do Pará e contribuir para a organização local da COP 30, estamos realizando capacitações em Belém focadas na locação de apartamentos e casas por temporada na região”, afirmou.

Hospedagem

A ampliação da oferta de leitos em Belém faz parte da estratégia do Governo do Pará para receber a COP 30 em novembro de 2025. Em um trabalho conjunto com os governos federal e municipal e a iniciativa privada, uma série de soluções e ações estão em andamento para atender à demanda de hospedagem para o evento e deixar um legado para a cidade.

As iniciativas envolvem navios de cruzeiro, que estão sendo contratados pelo governo federal, reforma de 17 escolas, que serão usadas como alternativa de hospedagem no padrão de hostel, aluguel de temporada e parceria com plataformas de hospedagem para aumentar a oferta de leitos na capital. Essas plataformas, mundialmente conhecidas, possibilitam a conexão do imóvel do paraense com pessoas que desejam visitar o estado.

Estão em andamento a construção de espaços para tendas climatizadas, vilas militares, espaços para comunidades indígenas e construções modulares de alto padrão, que serão transformadas em centro administrativo após a COP.

O governo do Estado também está incentivando a modernização das instalações da rede hoteleira atual e isentou o segmento de ICMS nas compras internas e interestaduais para equipamentos como frigobar, televisão e ar-condicionado, bem como mobiliário. Além disso, viabilizou a contratação de crédito por meio de parceria com o BNDES e FUNGETUR. Essa linha se estende a toda a cadeia do turismo, incluindo bares e restaurantes, além dos hotéis, para que possam investir na requalificação de seus negócios. As operações são voltadas para micro, pequenos, médios e grandes empresários do setor.

A rede hoteleira da capital está sendo ampliada com a construção de três novos empreendimentos de alto padrão por grupos internacionais que vão atender as categorias de público A e B. Um dos hotéis será instalado em três galpões na área do Porto Futuro II, outro em um antigo prédio que pertencia à Receita Federal e o terceiro em Castanhal, na Região Metropolitana de Belém.