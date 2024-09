Governo do Pará e Airbnb lançam rota para ampliar turismo na região

As praias de Salinópolis, Bragança, Santarém, o Oeste do Pará e a Ilha do Marajó fazem parte, agora, da nova rota turística inaugurada pela plataforma Airbnb, em parceria com o governo do estado. O lançamento da iniciativa foi nesta quarta-feira (18), em Belém. O objetivo é mostrar e fazer com que os visitantes conheçam novos destinos ao longo da região, além de fomentar a economia local por meio do aluguel temporário de imóveis.

A parceria do Airbnb com o Pará começou ainda em novembro de 2023. Na época, eram 700 leitos. As estratégias desenvolvidas aumentaram em mais de 540% esse número e o estado conta, atualmente, com cerca de 4.500 disponibilidades. A convocação da população para as oportunidades de negócios que o aluguel de imóveis traz foi uma das medidas adotadas dentro do planejamento que alcançou esse resultado.

VEJA MAIS

O projeto também visa um legado a ser deixado para depois da realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP 30, em Belém. Helder Barbalho, governador do Pará, pontuou que os trabalhos para fomentar o turismo na região seguem. Com o lançamento da rota, os esforços passam para entender o perfil dos locais de hospedagem.

“E conciliar as estratégias que estão sendo pensadas para ampliação da oferta de hospitalidade. [Temos] absoluta certeza de que a estratégia significa uma das principais para permitir com que nós consigamos atingir as metas planejadas de oferta de leitos para a COP 30, mas mais do que isso, representa o legado da consolidação de uma nova estratégia de hospitalidade, de uma nova atividade, oportunidade e renda para as famílias”, diz.

Economia

Um dos grandes benefícios que a parceria vai trazer para o estado é a injeção de recursos para as famílias locais. “Não para a empresa que detém o hotel, não para a companhia detentora de um navio, Não. Quando você aluga uma casa, escolhe um imóvel de um paraense, de alguém que vive aqui, esse recurso vai ser um incremento de renda para essas famílias”, destaca Barbalho.

Rota turística valoriza comunidades locais

A iniciativa já está online no site do Airbnb. A rota desenvolvida para fomentar o turismo no Pará valoriza as comunidades locais e a cultura paraense. Fiamma Zarifem, diretora-geral da plataforma na América do Sul, explica que isso foi feito através de artistas locais, erveiros, trabalhadores, agricultores e produtores da região - tudo visando um legado e uma nova fonte de economia para o estado.

“Então, o que a gente quer, realmente, é fazer com que pessoas comuns, pessoas que colaboram com a cultura do Pará, que colaboram com o turismo comunitário, com o turismo local, com as suas obras, com as suas artes, com os seus talentos e também, obviamente, com a cultura de hospitalidade, que já é tão natural de todos os paraenses. A gente não quer fazer ações pontuais e temporárias, a gente quer deixar um legado, um legado para a cidade, um legado para o Brasil”, completa.