Novo presidente do TCU enaltece realização da COP 30 na capital paraense

O governador Helder Barbalho prestigiou, nesta quarta-feira (11), a sessão plenária extraordinária que marcou a cerimônia de posse dos ministros Vital do Rêgo e Jorge Oliveira, eleitos para os cargos de presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), respectivamente. A solenidade foi realizada no plenário da sede da Corte de Contas, em Brasília (DF).

Durante discurso de posse, o ministro Vital do Rêgo destacou o orgulho do país sediar a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que acontecerá em novembro de 2025, em Belém.

VEJA MAIS

“Nós temos orgulho de ter a COP 30 no Brasil e parabenizo o governador Helder Barbalho pelo trabalho que está sendo feito, quebrando paradigmas e preconceitos. Belém fará a COP das florestas ou da floresta. Belém vai mostrar que pode receber uma COP com o seu abraço afetivo e a realidade amazônica”, ponderou o ministro Vital Rego.

Por unanimidade, na última quarta-feira (4) os ministros foram eleitos para o exercício do mandato dos dois cargos que se iniciam a partir de 1º de janeiro de 2025, com a possibilidade de reeleição por igual período. De acordo com o TCU, a votação ocorreu como estabelecido no Regimento Interno do Tribunal, na última sessão ordinária do mês de dezembro.

O governador Helder Barbalho esteve em Brasília para a cerimônia de posse dos ministros Vital do Rêgo e Jorge Oliveira no TCU (Foto: Divulgação / Agência Pará)

Além do governador Helder Barbalho, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ministros do governo federal, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso; e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, compareceram à cerimônia.

O TCU é um órgão colegiado autônomo que julga as contas dos administradores de bens e valores públicos e aplica penalidades às irregularidades que causam prejuízo aos cofres públicos. É composto por nove ministros, sendo seis indicados pelo Congresso Nacional e três pelo presidente da República.