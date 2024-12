Mais de 30% das obras de macrodrenagem do Canal da Cipriano Santos estão prontas

A obra de macrodrenagem do Canal da Cipriano Santos, no bairro da Terra Firme, em Belém, alcançou 33% de serviços executados. Um dos legados da realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas - COP 30, que ocorrerá em novembro de 2025, na capital paraense, o local está recebendo reconstrução das paredes do canal, cravação de estacas flutuantes, instalações das placas de contenção e avança para a instalação das passarelas. Parte dos trabalhos vão garantir urbanização, infraestrutura e saneamento para mais de 80 mil famílias.

O Canal da Cipriano Santos faz parte da Bacia do Tucunduba. A macrodrenagem no espaço, além da Terra Firme, também vai contemplar os bairros do Guamá, Canudos e Marco, acabando com os alagamentos e trazendo mais qualidade de vida para a população. “Meu marido e meu filho tinham que sair com o sapato na mão, pois tudo alagava. Com o asfalto, a linha de ônibus vai voltar a entrar aqui, trazendo essa e outras melhorias. A gente precisava desse olhar”, comemorou a dona de casa Terezinha Souza.

O Canal da Cipriano Santos receberá, ao todo, 1.114 metros de retificação de canal; 7.450 metros de pavimentação asfáltica; 2.403 metros de rede de abastecimento de água; 6.674 metros de rede de esgotamento sanitário; 7.692 metros de rede de drenagem pluvial; 4 pontes; 7 passarelas; 1 praça com quadra poliesportiva, playground, academia ao ar livre e pista de corrida; urbanização viária e aterramento de quintais.

“Aqui era uma área sem saneamento. Agora, depois que fizeram a obra do Canal do Tucunduba, começou a melhorar bastante. Era água até no joelho quando chovia, sofremos muito. Uma vez teve uma enchente que fez eu perder muitas coisas dentro de casa. Com essa obra, vai ficar melhor ainda. Está chegando mais progresso. E ainda tem o asfalto, que também vai vir e melhorar não só pra mim, mas para todos os moradores. É mais saúde, saneamento e lazer”, disse Landoaldo Silva, morador do entorno do canal há mais de 20 anos.

As obras de infraestrutura urbana executadas pelo Governo do Pará em preparação para a COP 30 vão proporcionar melhorias em vários aspectos para a população de Belém. Além do Canal da Cipriano Santos, os investimentos estão sendo realizados em outros 12 canais da capital paraense, localizados em bairros da periferia e área central.

“Assim como todos os outros investimentos da COP 30, a obra do Canal da Cipriano Santos está avançando dentro do cronograma. Hoje, temos 120 trabalhadores engajados em entregar um novo espaço, que vai dar condições das pessoas viverem com mais dignidade”, enfatizou o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.