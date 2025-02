NGTM inicia nova etapa da construção do viaduto nas avenidas Mário Covas e Independência

Na próxima terça-feira (11), iniciará uma nova etapa da construção do viaduto na confluência das avenidas Mário Covas e Independência, em Belém. De acordo com o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) serão construídas as rampas do viaduto entre as avenidas Independência e Portugal. Para a execução dessas obras, será necessário alterar o trânsito no local.

O condutor que estiver na Avenida Independência, sentido Ananindeua, não poderá dobrar à direita na Mário Covas, pois haverá grande movimentação de máquinas e operários. Para acessar a via, o condutor pode utilizar vias alternativas, como a Estrada do Benjamin (antes da Mário Covas) e a Rua dos Comerciários até a Mário Covas, ou a Avenida Hélio Gueiros (após a Avenida Mário Covas).

Já os condutores que estiverem na Mário Covas poderão acessar a Independência pela Avenida Hélio Gueiros ou pela Rua dos Comerciários e Estrada do Benjamin. Veículos pesados são orientados a evitar a Mário Covas e, caso estejam na via, devem acessar a Independência exclusivamente pela Hélio Gueiros, que tem melhor estrutura.

As obras devem durar aproximadamente 90 dias. Nesse período, o acesso aos residenciais e estabelecimentos comerciais no trecho interditado estará garantido, assim como o acesso ao transporte público.

Estrutura

O viaduto nas avenidas Mário Covas e Independência terá 350 metros de extensão por 14 metros de largura, com mão dupla para quem estiver na Mário Covas. Veículos que estiverem na Independência poderão transitar por baixo do viaduto. “A obra está 40% executada, sendo que já foram concluídas todas as fundações, e avançamos na construção das rampas. As próximas etapas são a construção dos seis pilares, três travessas, içamento das 12 vigas de sustentação e a execução das pistas do viaduto”, informa o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira.

O outro lado da Mário Covas, entre a Independência e a Passagem Santa Paz, segue em obras, e tem previsão de liberação para o trânsito ainda neste primeiro trimestre.